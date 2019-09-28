Tamer Avcı: Bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacağız

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, Boluspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada son oynadıkları karşılaşmalarda hep 2-0’dan dönüş yaptıklarını dile getirerek, "Takımımız yeni bir şeyleri göstermeye başlamıştı. Bugün burada da iyi hazırlık yaptığımızı gösterdik. Oyuna iyi başladık. Golü de erken bulunca iyi oynamaya başladık." diye konuştu.

Boluspor’un kazandığı penaltıyı değerlendirememesi üzerine ilk yarıyı skora tutunarak tamamladıklarını anlatan Avcı, şunları söyledi:

"İkinci yarı yine iyi oynamaya başladık. İkinci golü bulduk. Üçü de bulabilirdik, dördü de bulabilirdik. Bulamadık atamadık. Bunlar tehlike işaretleri. Son saniyede de golü yedik. 2-1 kazandık çok mutluyuz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. İnşallah İstanbulspor bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacak."