Tamer Avcı: Bir puan iki takım için de iyidir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF Birinci Lig’deki ilk maçında evinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, maça çok iyi başladıklarını dile getirdi. İlk yarıda topa sahip olduklarını ve her şeyin istedikleri gibi olduğunu anlatan Avcı, "İki tane gol bulduk. İlk yarı üçüncü ve dördüncü golü bulup, maçı bitirebilirdik ama olmadı. Devre 2-0 bitti." ifadelerini kullandı.

Avcı, ikinci yarı rakibin üzerlerine daha çok geleceğini bildiklerini belirterek, "İkinci yarıda ilk 15 dakikayı geçirmek istiyorduk, olmadı. Duran toptan erken gol yedik. Daha sonra bir gol daha yedik. Maç bu şekilde gitti. Sonra oyuna hamle yapıp, pozisyon bulmaya başladık. Golü tekrar bulabilirdik ama maç berabere bitti. İki takımı da tebrik ediyorum. Takımımız bize göre çok iyi mücadele etti. Bir puan iki takım için de iyidir." değerlendirmesinde bulundu.