Trabzonspor ’un bu akşam deplasmanda karşılaşacağı Macaristan ekibi Ferencvaros’un sportif direktörü ve aynı zamanda eski futbolcu Tamas Hajnal, FANATİK’e konuştu. Hajnal, hem yer aldıkları grup hem de temsilcimizle oynayacakları mücadele öncesi şunları söyledi: “Grupta Trabzon ve Monaco çok güçlü takımlar. Kızılyıldız da ciddi bir rakip. Sportif açıdan baktığınızda taraftarları harika maçlar bekliyor. Trabzonspor’un kendisine ait bir futbol kültürü olduğunu biliyoruz. Maçların harika bir atmosferde oynanacağı gerçek. Rakibimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı kıl payı kaçırdı. Bu seviyede çok küçük detaylar sonuca etki ediyor.”

‘Maç maç düşüneceğiz’

“Ancak Trabzonspor, Türkiye’de uzun bir aradan sonra şampiyon olarak çok büyük bir başarı elde etti. Ayrıca Cornelius’u kaybetmelerine rağmen Yusuf Yazıcı ve Maxi Gomez gibi önemli hücum oyuncularını kadrolarına kattılar. Bizim için çok iyi bir tecrübe olacak. Amacımız grupta rakiplerimizle rekabet edebilmek. Maç maç düşüneceğiz. Oyuncularımızın da kendilerini göstermeleri adına Avrupa Ligi büyük bir fırsat olacaktır.”

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