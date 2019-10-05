Tam saatinde Milli Takım kadrosu açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılmayı hedefleyen A Milli Takımımız’da aday kadro açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş’in, 11 Ekim’de Arnavutluk ile sahamızda, 14 Ekim’de ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek kadrosu, EURO 2020 finalleri hedefine göndermede bulunularak saat 20.20’de Twitter üzerinden açıklandı.

Sakatlığını atlatan Beşiktaşlı Burak Yılmaz ile Schalke’de görev yapan genç stoper Ozan Kabak, yeniden kadroya dahil edildi. Galatasaray’dan Ömer Bayram da uzun bir aranın ardından aday kadro içerisinde kendine yer buldu.

7 Ekim’de toplanacaklar

Milliler, 7 Ekim’de TFF’nin Riva Tesisleri’nde toplanacak. 3 gün idmanlarını burada sürdürecek olan Ay-Yıldızlılar’da teknik direktör Şenol Güneş, Ülker Stadı’nda oynanacak olan Arnavutluk maçı öncesi 10 Ekim’de basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Fransa maçı için de 13 Ekim’de bu ülkenin yolunu tutacak.

KALECİLER

Mert Günok (Başakşehir)

Gökhan Akkan (Rizespor)

Sinan Bolat (Antwerp)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

SAVUNMA

Zeki Çelik (Lille)

Sangare (Antalyaspor)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Düsseldorf)

Merih Demiral (Juventus)

Ozan Kabak (Schalke)

Umut Meraş (Le Havre)

Ömer Bayram (Galatasaray)

ORTA SAHA

Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Efecan Karaca (Alanyaspor)

Yusuf Yazıcı (Lille)

Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Mahmut Tekdemir (Başakşehir)

Okay Yokuşlu (Celta vigo)

Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

İrfan Can Kahveci (Başakşehir)

FORVET

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (R.valladolid)

Kenan Karaman (Düsseldorf)