Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında Ajax, VVV-Venlo'ya konuk oldu. De Koel'de oynanan ve Danny Makkelie'nin düdük çaldığı maçta sahalardan ender görülen bir skor ortaya çıktı. Hakimeti baştan sonra elinde tutan ve rakibine top göstermeyen Ajax, sahadan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı. 13'te Jurgen Ekkelenkamp ile öne geçen Erik ten Hag'in ekibi, 17 ve 32'de Lassina Traore ile bulduğu gollerle farkı 3'e çıkardı, 44'te Dusan Tadic'in golüyle ilk 45 dakikayı 4-0 önde tamamladı.

Gol yağmuru ikinci yarıda da durmadı. Venlo, 52'de Kum'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 54'te yeniden sahneye çıkan Lassina Traore, kendisinin 3. takımının 5. golünü kaydetti.

55'te Antony, 57'de Ekkelenkamp, 59'da Blind ile art arda golleri bulan Ajax, her geçen dakika baskısını daha da artırdı. 65'te golü bulan Lassina Traore, rakip kaleyi 4. kez sarstı, skoru 9-0'a getirdi.

74'te kazanılan penaltıda topun başına geçen tecrübeli forvet Huntelaar hata yapmadı, 76'da yeniden sahneye çıktı, üst üste attığı gollerle skoru 11-0'a getirdi. 78'de Martinez, 12. golü atarken, skoru maça damga vuran Lassina Traore belirledi. 90 dakika Ajax'ın 13-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Ajax, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Venlo ise 5 puanla 9. sırada kaldı.