Sosyal medyada olay olan 11 paylaşım!

Spor Magazin gündemi yine capcanlı! Ünlüler, sporcular ve eşleri sosyal medyada paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Lorelei Taron'dan Izabel Goulart'a, Sergio Ramos'tan Cristiano Ronaldo'ya ve Georgina Rodriguez'e kadar bir çok ünlü yıldızın haftaya damga vuran 11 paylaşım...Hepsi ve daha fazlası Seçil Menteş'İn sunumuyla FanZin'de!

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.