Sosyal medyada olay olan 11 paylaşım!
Bu isimler sosyal medyayı salladı! Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'e, Kevin Trapp'in manken sevgilisi Izabel Goulart'dan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e, Cristiano Ronaldo'dan Sergio Ramos'a ve çok daha fazlası... Haftanın en çok konuşulan 11 olayında bir de FANATİK gözüyle bakın...
Spor Magazin gündemi yine capcanlı! Ünlüler, sporcular ve eşleri sosyal medyada paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Lorelei Taron'dan Izabel Goulart'a, Sergio Ramos'tan Cristiano Ronaldo'ya ve Georgina Rodriguez'e kadar bir çok ünlü yıldızın haftaya damga vuran 11 paylaşım...Hepsi ve daha fazlası Seçil Menteş'İn sunumuyla FanZin'de!
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