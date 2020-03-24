“Evde kal” çağrısı yapan Taylan,“Ailem ve ben gerekli önlemleri aldık. Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz. Sizde uyulması gereken 14 kurala dikkat edin. Bu durumu ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık Bakanlığımızın ve yetkililerimizin uyarıları oluyor, lütfen onlara uyun. Kendinize, çevrenize ve sevdiklerinize dikkat edin. Evinizde kalın ve dışarıya çıkmayın. Bunu birlik olarak atlatalım. Sağlık her şeyden önemli, kendinize iyi bakın”dedi.