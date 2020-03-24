Talyan Antalyalı'dan 'Evde kalın' çağrısı!

Galatasaray’ın genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, DHA aracılığıyla koronavirüs salgınına karşı uyarılarda bulundu.

24 Mart 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Talyan Antalyalı'dan 'Evde kalın' çağrısı!

Evde kal” çağrısı yapan Taylan,“Ailem ve ben gerekli önlemleri aldık. Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz. Sizde uyulması gereken 14 kurala dikkat edin. Bu durumu ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık Bakanlığımızın ve yetkililerimizin uyarıları oluyor, lütfen onlara uyun. Kendinize, çevrenize ve sevdiklerinize dikkat edin. Evinizde kalın ve dışarıya çıkmayın. Bunu birlik olarak atlatalım. Sağlık her şeyden önemli, kendinize iyi bakın”dedi.

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