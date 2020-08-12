Talisca’nın menaceri alacağını istedi

Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında kiralık olarak forma giyen ve her transfer döneminde Beşiktaş’ın gündemine gelen Anderson Talisca’dan şok bir haber geldi. Brezilyalı futbolcunun menacerinin Beşiktaş’a dava açtığı ortaya çıktı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Talisca’nın menaceri alacağını istedi

Kara Kartal’da 2016-18 sezonları arasında kiralık olarak forma giyen ve her transfer döneminde Beşiktaş’ın gündemine gelen Anderson Talisca’dan şok bir haber geldi. Kariyerine Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande Taobao’da devam eden Brezilyalı futbolcunun menacerinin Beşiktaş’a dava açtığı ortaya çıktı. Kulübün KAP’a bildirdiği raporda, “Anderson Talisca’nın temsil haklarını elinde bulunduran B&C Consultoria Şirketi tarafından şirket aleyhine CAS nezdinde 402 bin Euro’luk menacerlik ücreti için dava açılmıştır” denildi.

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