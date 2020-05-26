Beşiktaş taraftarının çok sevdiği isimlerden olan ve şu sıralardan Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, geleceği ile ilgili konuştu ve Ronaldo'yu örnek alarak yaptığı girişimden bahsetti.

İşte Talisca'nın yaptığı açıklamalar:

"BİR GÜN MEMLEKETİME DÖNECEĞİM"

Yetiştiğim yer olan Bahia'da her şeyi özledim. Taraftarları özledim, kulübü özledim. Bahia benim ailem demek, benim yaşadığım yer demek. Bu mesleğin getirdiği zorluklar var ve buna alışmak zorundaydım. Bir gün memleketime geri döneceğim, şu anda Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum.

"RONALDO ÖRNEĞİNİ İZLEMEYE KARAR VERDİK"

Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık.

"BEN TATİLDE OLDUĞUMDA..."

Bir spor merkezi de inşa ettim Bahia'da. Geçen yılın 2. yarısında açıldı. Hedef, ben tatilde olduğumda ya da Brezilya'ya geldiğimde gerekli çalışmalarımı sürdürebilmekti. Yüksek performanslı bir sporcu olarak, her zaman fiziksel ve teknik olarak hazır olmalıyım.

"BİR EKSİĞİMİZ YOK"

Spor merkezinde bir fiziksel aktivite odası, vücut geliştirme odası, sauna, çim saha ve soyunma odası var. Her şey bir futbolcunun ihtiyaçlarına göre hazırlandı. Tanrı'ya şükür, bir eksiğimiz yok.

"RONALDO GİBİLERİ REFERANS ALIYORUM"

Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık.

"BURADA TARİH YAZIYORUM"

Guangzhou ile 2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Goller, asistler yapıyorum, kupa kazandım. Bir futbolcu başka ne isteyebilir mi? Tanrı'ya şükürler olsun, burada tarih yazıyorum. Birçok arkadaşım da burada.

"BURADA KALMAYA ODAKLANDIM"

Sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Ben gelecek adına değil de, şimdiki zaman adına neler yapabileceğimi düşünüyorum, hep en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Biliyorum ki Tanrı beni doğru yola doğru yönlendirecek. Bir kulüpte oynarken, ayrılmayı da düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Şu anda Evergrande'de kalmaya odaklanmış durumdayım. (Skorer)