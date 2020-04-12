Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı...

Bir gün memleketime geri döneceğim, şu anda Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum diyen Talisca, "Bahia'da her şeyi özledim. Taraftarları özledim, kulübü özledim. Bahia benim ailem demek, benim yaşadığım yer demek. Bu mesleğin getirdiği zorluklar var ve buna alışmak zorundaydım" şeklinde konuştu...

"Ronaldo'yu örnek alıyorum"

Talisca ayrıca idolünün Rivaldo olduğunu söylerek şunları kaydetti "Benim en büyük idolüm Rivaldo, bunu da her zaman söyledim. Ancak Cristiano Ronaldo gibi büyük sporcuları da referans olarak alıyorum, benim çalışma etiğimde, disiplinimde bir etki yaratıyorlar." İfadelerini kullandı.

"Sözleşmem devam ediyor mutluyum"

Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen Talisca tranfser konularıyla ilgili olarak ise "Guangzhou ile 2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Goller, asistler yapıyorum, kupa kazandım. Bir futbolcu başka ne isteyebilir mi? Tanrı'ya şükürler olsun, burada tarih yazıyorum. Birçok arkadaşım da burada." dedi.

"Buraya odaklanmış durumdayım"

Sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum diyen Talisca "Ben gelecek adına değil de, şimdiki zaman adına neler yapabileceğimi düşünüyorum, hep en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Biliyorum ki Tanrı beni doğru yola doğru yönlendirecek. Bir kulüpte oynarken, ayrılmayı da düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Şu anda Evergrande'de kalmaya odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.



