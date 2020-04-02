Beşiktaş döneminde sergilediği performansla unutulmaz isimler arasına giren Anderson Talisca, kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande takımında devam ediyor.

Talisca, Brezilya basınından Varela Noticias'a birbirinden dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Çin'deki kariyerine değinen Talisca, "Çok iyi adapte oldum. Goller, asistler ve şampiyonlukla bir buçuk sezon geçirdim. Geldiğim günden bu yana çok iyi karşılandım ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım çünkü orada çok mutluyum. Evet, mevcut teklifler göz önüne alındığında farklı bir yaşam ve kariyer seçeneğiydi. Bilinçli bir karar aldım ve büyük sporcuların olduğu Asya'da futbol oynamaktan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Çin'de forma giyen bir başka Brezilya doğumlu futbolcu Elkeson gibi Çin Milli Takımı'nda oynamak isteyip istemediği sorusunu da yanıtlayan Talisca, "Herhangi bir ihtimali göz ardı etmiyorum. Karşımıza ne tür bir teklif çıkabileceğini bilmiyoruz. Şu an için düşünmüyorum. Odak noktam ülkem adına oynamak ama bahsettiğiniz durumun da birçok örnekleri var ve gelecekte bunun olması da beni mutlu" eder dedi.