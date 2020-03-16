Süper Lig'in 26'ncı haftası kapsamında bugün Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden derbiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"

Anderson Talisca'nın gol attığı ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye gönderme yapan siyah-beyazlu kulübün bu paylaşımına Brezilyalı yıldızdan yorum gecikmedi.

Talisca, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" diyerek Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

GELMESİ ZOR

Öte yandan Çin'de 8 milyon euro maaş alan 25 yaşındaki oyuncunun, bu mali şartlarda Beşiktaş'a dönmesi imkansız gözüküyor.