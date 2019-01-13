Talisca'dan Alan paylaşımı! Taraftar şaşırdı...

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Brezilyalı golcü Alan Carvalho Guangzhou Evergrande'nin kamp kadrosunda yer aldı. Alan'ın takım arkadaşı Talisca ikilinin uçakta çekildiği bir fotoğraf paylaştı.

13 Ocak 2019, Pazar 15:39 Son Güncelleme:
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Talisca'dan Alan paylaşımı! Taraftar şaşırdı...

Eski Beşiktaşlı Talisca'nın Alan Carvalho paylaşımı Galatasaraylı taraftarları şaşırttı.

Brezilyalı golcü Alan'ın takım arkadası eski Beşiktaşlı Talisca kamp öncesi fotoğraflarını instagram hesaplarından paylaştı.

Talisca'nın bu paylaşımının ardından Galatasaraylı taraftarlar "Alan transferi de yatacak mı?" sorularını sormaya başladı.

Sarı-Kırmızılı takımın 19 Ocak'ta Guangzhou ile sözleşmesi bitecek Alan Carvalho ile yıllığı 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia ediliyordu.

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