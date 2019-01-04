4 Ocak Cuma son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Kabus gibi geçen ilk devrenin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Manchester United forması giyen Marcos Rojo'dan müjde geldi. Sadık transferinde bir adım önde olan Sarı Lacivertli ekip, Yasin Öztekin ve Çağlar Söyüncü konusunda girişimleri sürdürüyor. Eski Beşiktaşlı Talisca'yı sorduran yönetim ise Çin kulübü Guangzhou Evergrande'den olumsuz yanıt aldı.

Rojo'dan müjdeli haber

Manchester United’da forma şansı bulmakta zorlanan savunma oyuncusu Marcos Rojo’nun menaceri, oyuncusuyla ilgili olarak tekliflere açık olduklarını açıklamıştı. Bu sezon şu ana kadar Kırmızı Şeytanlar adına sadece 4 kez sahaya çıkabilen Rojo’nun gözden çıkarıldığının bir başka kanıtı ise İngiliz ekibinin devre arasında kadrosuna Atletico Madrid’den Diego Godin’i katmak istemesiyle iyice perçinlendi. 28 yaşındaki Arjantinli oyuncuyla ilgili gelişmeleri Fenerbahçe’nin yakından takip ettiği öğrenilirken, İngiltere’den ve İtalya’dan da bazı takımlarından Rojo’yu listelerine aldıkları öne sürüldü.

Sadık'ta Fener bir adım önde

Süper Lig’de transferin gözde isimlerinden biri olan Sadık Çiftçipınar’ın ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Şu ana kadar alınan bilgiye göre Sadık konusunda Sarı- Lacivertliler’in bir adım önde olduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor’da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki stoper için kulübü, talip olan ekiplerden 2 milyon Euro teklif etmişti. Malatya, oyuncusuyla yollarını para kazanarak ayırmak istediği için rakamı yüksek tutarken, Fenerbahçe’nin 1 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu ve pazarlıkların tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

Yasin Öztekin için son teklif

Hücumda alternatif olması adına Göztepe’den transfer edilmek istenen Yasin Öztekin için İzmir ekibi, Aatif’ı talep etmişti. Ancak teknik direktör Ersun Yanal’ın, tekrar A Takım’a dahil ettiği Faslı yıldızı takımda tutmak konusunda kararlı olduğu bildirildi. Bu süreçte Yasin’den de vazgeçmek istemeyen Kanarya’nın, Göztepe’ye 1 milyon Euro’luk bir bonservis teklifinde bulunduğu ve bu rakamın üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

Çağlar Söyüncü görüşme odasında

Yerli transferinde adı geçen oyunculardan biri olan Çağlar Söyüncü, bu sezon başında Alman ekibi Freiburg’dan, 21 milyon Euro karşılığında Leicester City’ye transfer olmuştu. Ancak Premier Lig’de fazla forma şansı bulamayan ve teknik direktör Claude Puel’in zamana ihtiyacı olduğunu söylediği Çağlar’ın, daha fazla süre almak için sezon sonuna kadar başka bir takımda kiralık olarak oynamak istediği bildirildi. Fenerbahçe’nin ilgisine de kayıtsız kalamayan 22 yaşındaki oyuncunun, hocasıyla konuştuktan sonra geleceği hakkında karar vereceği ifade edildi.

Talisca için olumsuz yanıt

Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve kariyerine Çin ekibi Guangzhou Evergrande’de sürdüren Anderson Talisca için menacerler aracılığıyla nabız yoklandığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay sona eren Çin Ligi’nde 18 maçta 16 gol ve 8 asistle harika bir sezonu geride bırakan 26 yaşındaki futbolcu için kiralık teklifinin yapıldığı bildirildi. Ancak Çin ekibinin, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık dahil hiçbir şekilde elden çıkarmayı düşünmediği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE FABREGAS'TAN KÖTÜ HABER!

Sarı-Lacivertliler’in hayalini kurduğu dünyaca ünlü futbolcu Cesc Fabregas konusunda son birkaç gündür flaş gelişmeler yaşanmıştı. Chelsea’den bonservisini alarak bedelsiz şekilde ayrılacağı konuşulan Fabregas’a, Sarı-Lacivertliler’in talip olmasının ardından İspanyol yıldız adeta kıymete binmişti. Fabregas için tüm imkanlarını seferbek etmekte kararlı olan Kanarya’da yönetim, tam bütçe oluşturma çabalarına girerken, İngiliz basını Manchester City’nin de yıldız oyuncuyu istediğini yazmıştı. Son olarak devreye Fransız temsilcisi Monaco girdi.

Henry çalıştırıyor...

Teknik direktörlüğünü Fabregas’la, Arsenal’de beraber oynayan Thierry Henry’nin yaptığı Kırmızı- Beyazlılar’ın, 10 milyon Euro imza parası ve 3 yıllık sözleşmeyle 31 yaşındaki oyuncuya teklifini yaptığı ortaya çıktı. Hatta Fabregas’ın, Chelsea’nin yarın İngiltere Lig Kupası’nda Nottingham Forest’la evinde oynayacağı maçta son kez Maviler’in formasını giyeceği bildirildi.

FENERBAHÇE TOLGAY İÇİN TEKLİFİNİ YENİLEDİ!

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe’de transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Birçok ismi gündemine alan Sarı-Lacivertliler, orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyebilecek bir isim konusunda rotasını yeniden Tolgay Arslan’a çevirdi. Alacaklarını alamadığı için kulübü TFF’ye şikayet eden ve ardından Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Tolgay, geri dönüşü konusunda yönetimle orta noktada buluşamadı. Bu sebepten dolayı Kartal’ın, devre arası kamp kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, bir kez daha Ocak ayındaki transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi. Gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe, Tolgay için yeniden düğmeye bastı.

Fedakârlık yapmaya hazır

Yıldız oyuncunun, Kanarya’nın ilgisine son derece olumlu baktığı, Başkan Ali Koç ve kurmaylarının da Beşiktaş cephesiyle bir araya gelerek, Tolgay’ın transferinde orta yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi. Teklifini, Ozan Tufan artı 1.5 milyon Euro olarak Beşiktaş’a ileten Kanarya, artık gelecek cevabı beklemeye başladı. Bu arada deneyimli orta saha oyuncusunun da, Kartal’da kazandığı yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücretinde imzayı atması halinde transferi adına fedakârlık yapmaya hazır olduğu konuşuluyor.

SKRTEL GİDİYOR MU?

Fenerbahçe, Skrtel’in gidişine razı olmadı. Bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmayan ve ayrılık için onay isteyen Martin Skrtel, kolay ikna olacak gibi değil.

Uzun süredir Gerrard’ın çalıştırdığı Rangers’la anılan 34 yaşındaki savunmacıya son olarak da West Ham talip oldu. Özellikle Antalya maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarla arasını açan Skrtel, ayrılmak istediğini iletti. Yönetim de oyuncusunu kaptırmamak için adımı attı.

Bu sezon yaşanan kaos ortamından hoşnut olmayan Skrtel’e bunun geçici olduğu anlatıldı. Gelecek sezon için kurulacak kadroda Slovak savunmacıya ihtiyaç olduğu aktarıldı ve mevcut sözleşmenin iyileştirilebileceği iletildi. Yönetimin bu tutumu sonrası rahatlayan Skrtel’in de kafası iyice karıştı, net cevabını vermedi. Fenerbahçe yönetimi ise 34 yaşındaki savunmacısıyla minimum 1 sezon daha devam etmeye kararlı. Ancak son sözü Skrtel söyleyecek.

Savunma onsuz dökülüyor!

Bu sezon ligde en çok top kesen savunmacı olan Skrtel dışında Fenerbahçe’nin eldeki savunmacıları yetersiz görülüyor. Skrtel’in yokluğunda Roman’ın zayıf yönleri ortaya çıkarken, Reyes’in de silik ve yumuşak futbolu Fenerbahçe yönetimini bu adımı atmaya mecbur kıldı. Ersun Yanal’ın da bu yönde raporunun olduğu biliniyor. Skrtel ayarında kaliteli bir savunmacı daha isteyen Yanal, önce yenilen basit gollerin önüne geçmek istiyor, Serdar ve Sadık hedef. (Akşam)

YENİ HEDEF OBI MIKEL!

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi. Çin Ligi'nde TJ Teda formasını giyen John Obi Mikel, Sarı- Lacivertliler'e teklif edildi. Nijeryalı orta alan oyuncusunun 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.

Mikel'in menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve futbolcusunu önerdiği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler hemen 31 yaşındaki futbolcu için araştırmalara başladı. Son sözü ise Ersun Yanal söyleyecek.

Tecrübeli teknik adamın olumlu rapor vermesi durumunda resmi görüşmelere başlanacak. 11 yıl Chelsea formasını giyen Mikel, Fenerbahçe'nin orta alanına büyük güç katabilecek bir isim.

Orta alanda 6 ve 8 numaranın yanı sıra savunmanın ortasında da görev yapabilen Nijeryalı futbolcu güçlü fiziği ile de dikkatleri çekiyor. Mikel'le birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor. (Takvim)

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ ATAK! ROBERT SKOV...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözler Fenerbahçe'nin üzerine çevrildi. Ligin ilk yarısını düşme potasının içinde tamamlayan Sarı-Lacivertliler hem iyi bir hazırlık dönemi geçirmek hem de yapacağı nokta atış takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe genç ve yetenekli isimlerin peşinde. Bunlardan birisi de Danimarkalı Robert Skov.

Ersun Yanal onayı verdi!

Henüz 22 yaşında olan ve Kopenhag'da forma giyen Skov her iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Sol açık olmasına rağmen oynadığı 20 lig maçında 18 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Yeteneği ve skora katkısıyla da dikkat çeken Skov için Comolli'nin Danimarka'ya gidip Kopenhag yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı da gelen haberler arasında. Skov için Ersun Yanal da olumlu görüş bildirdi. (Takvim)

FENERBAHÇE'DE RUBEN VEZO ATAĞI!

Savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, La Liga'da Valencia forması giyen Ruben Vezo'yu listesine aldı. 24 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ruben Vezo çabukluğu ve top tekniği ile dikkat çekiyor. Bonservis bedeli ise 5 milyon Euro civarında. (Takvim)



