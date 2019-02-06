Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi. Talat Terim’in cenazesi, yarın Adana Asri Mezarlık Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

Talat Terim kimdir?

Talat Terim, 1924 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir.

Fatih Terim'in, “Nerede olursa olsun, yurt içinde, yurt dışında; istisnasız her cuma ve her maçtan önce mutlaka babamı arayıp, annemle birlikte dualarını talep eder ve onların gönlünü alırdım şimdi ben babam için dua ediyorum” dediği babası Talat Terim, 6 Şubat 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, yaptığı açıklamada, Talat Terim'in bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle sağlığının takibe alındığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Kendisini bu sabah saat 08.50'de kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.



