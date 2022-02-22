Spor Toto Süper Lig 'in 26'ncı haftasında Göztepe sahasında Galatasaray 'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İzmir ekibinden karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya gelmeye başladı. Son olarak Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, dün oynanan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın iki taraf için de önemli ve kritik olduğuna dikkat çeken Talat Papatya, "Söze nerden başlayacağımı bilmiyorum. Hak ettiğimiz bir maçı kaybettik. Hırslı ve istekli oyunumuzu 3 puanla taçlandırmamız gerekiyordu. Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç. Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın 'sıfır' tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR'daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu. Bir sonraki iç saha maçımızda bizi en büyük itici gücümüzden mahrum bırakma planını hayata geçirenlerin yaptıklarını yanına bırakmayacağız. Kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyetin Türk futbolunun marka değerine verdiği zarar ortadadır. Futbolun olmazsa olmazı ve en güzel unsuru taraftarın hassasiyetine dikkat etmeyen bu zihniyetle ligimiz daha çok yerlerde sürünür. Maçtaki utanç verici rakamları da kamuoyunun takdirine sunuyorum... Maçtaki tüm goller, penaltı pozisyonları (VAR İnceleme Süreleri) ve doktor müdahalesi gerektiren fauller ve sakatlıkların süreleri incelenmiştir. Sadece bu sebepler ile oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Oyunun uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır. Bu hesaplamada korner, taç, frikik, faul aksiyonları dahil edilmemiştir. Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz. Son söz; koşulsuz takımını destekleyen, ligin açık ara en renkli ve en ateşlisi olan taraftarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ONUR ATIŞ / İSTANBUL,(DHA)