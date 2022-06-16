Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 209 delegenin 158’inin oyunu alan Mehmet Büyükekşi, başkan seçildi.

Talat Papatya da Büyükekşi'nin yönetiminde yer alıyor. Peki Talat Papatya kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor?

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ TALAT PAPATYA KİMDİR?

Talat Papatya, 1970 yılında Sakarya doğmuştur. Sakarya’da ilkokulu bitirdikten sonra Ankara’da Yükseliş Koleji’ne gitmiştir. Papatya, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Birçok aile şirketinin yönetiminde yer almaktadır. 2014 yılından beri Göztepe Spor Kulübü’nün başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Koruncuk Vakfı’nda strateji planlama komisyonu üyesidir. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.