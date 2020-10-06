Talat Papatya: İlk 4 haftadan memnunuz

Papatya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ilk 4 haftanın kendileri için olumlu geçtiğini söyledi. Lige 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan Papatya, "İlk 4 haftada 6 puanın bu ligde çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Başlangıçlar önemli ama esas olan sezon sonunda nerede bitireceğimiz. Stadımız da hizmete girdi. Taraftarsız olmamız dışında bahanemiz de kalmadı" dedi.

Papatya, transfer döneminde giden oyuncuların yerine takviye yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bununla birlikte gençleştirme operasyonu yaptığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonra genç arkadaşlarımızla uzun yıllar üzerine koyarak iyi neticeler almaya çalışacağız. Kerim Alıcı'yı Gassama'nın gitme ihtimaline karşı transfer ettik. Kerim Alıcı, sağ bekte 3'üncü futbolcumuzdu, o nedenle Boluspor'a kiraladık. Kendisini istediğimiz zaman geri alma opsiyonumuz var. Kerim gibi Göktuğ, Eren ve Ege'yi de tecrübe kazanmaları için kiraladık" diye konuştu.

KORONAVİRÜS OLUMSUZ ETKİLEDİ

Talat Papatya, tüm dünyanın koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Umarım bir an önce sağlıklı bir ortam yakalanır ve seyircili maçlarla buluşuruz. Hep beraber bu kovid belasının ortadan kalkmasını ümit ediyorum. En fazla muzdarip olan takımlardan birisiyiz. Gürsel Aksel Stadı hizmete girdikten sonra sadece 3 maç oynayabildik" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÖZEL KREDİ KARTININ TANITIMI YAPILDI

Türkiye İş Bankası'nın Göztepe taraftarları için hazırladığı Maximum Göztepe Kart'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye'nin kendi alanlarında öncü iki kurumunun bir birlikteliğe imza attığını söyledi. Papaya, "İş Bankası'nın sözde değil özde bir öncü kurum olduğunu, geçmişte bir çok ilke imza attığını hepimiz biliyoruz, İş Bankası'nın kurulmasının temelleri İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı, ilk kuruluşu 1924'te İstanbul'da. İkinci şube İzmir'de 1925'te açıldı. Kuruluş yılımız olan 1925 bizim için de çok önemli tarih" dedi.

İş Bankası Bireysel Bankacılık Satış Müdürü Mesut Dinçer de Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe ile "Maximum Göztepe Kart" projesini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kartın özel bir tasarımının bulunduğunu belirten Dinçer, şunları kaydetti:

Taraftarların gururla cüzdanlarında taşıyacağı bir kart tasarladık. Kartın üzerine Gürsel Aksel Stadı'nı ve kulübün armasını koyduk. Bir kaç tasarımımız vardı, kulüp bunu beğendi. Maximum kart markamıza bağlı olarak taraftar bu kartı kullandıkça kulüp de desteklenecek. İlave olarak Göz Göz Store'larda yüzde 10 indirimli alışveriş yapılabilecek."

DHA