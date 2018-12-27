Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarı çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Sarı-Lacivertli takım 5 Ocak'ta kamp çalışmaları yapmak üzere Antalya'ya gidecek. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, ikinci yarının zor geçeceğini söyledi. Aslan, ''Adana Vefa'nın ligden çekilmesi her maçı daha zor bir hale getirecek. Alt sıralardaki takımlar 6-7 puan ile ligde kalabilecek. Bu nedenle her maça daha iddialı çıkacaklar. Kolay maç olmayacak. Bizde kendimizi ona göre hazırlayacağız. 5 Ocak'ta Antalya'da yapacağımız kamp ile kadromuzu netleştireceğiz. Genç isimler ile yolumuza devam edeceğiz. Çok fazla transfer düşünmüyoruz. Duruma göre belki 1-2 oyuncuyu kadromuza katabiliriz'' dedi.

Öte yandan takım kaptanı Mustafa Bulut'un omzundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine takımın önemli isimlerinden Canberk Soykuvvet ise 62 Dersimspor ile anlaşarak takımdan ayrıldı.

İHA