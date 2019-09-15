Süper Lig’in yeni temsilcisi Gazişehir’le müthiş bir ivme yakalayan teknik direktör Sumidica, zaferin şifresini verdi. Beşiktaş’a karşı derslerine iyi çalıştıklarını belirten Rumen hoca, “Dürüst olmak gerekirse sahaya 3 stoper ile çıktık, bu taktiğimiz tuttu. Geldiğimiz günden bu yana bu taktik için uğraşıyorduk ve bugün bunu başardık. Büyük takıma karşı oynadık. 3 büyük puan bizim oldu. Beşiktaş karşısında da iyi bir oyun sergileyerek, 7 puana ulaştık. Bütün hafta boyunca sıkı çalıştık. Galibiyeti taraftarlarıma armağan etmek istiyorum. Bir de mesaj veriyorum. Gaziantep yeni bir takım doğurdu, iyi bir takım oldu. Taraftarlarımızla beraber olalım. Onlar bu takımı kucaklasın, hep beraber iyi sonuçlar alacağız” diye konuştu.

Takımı orta sahada topladı

Sumidica maç sonunda tüm oyuncularını ve ekibini orta sahanın ortasında toplayarak tribünleri selamladı ve desteklerinden dolayı taratfarlara teşekkürlerini iletti.