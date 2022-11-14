Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında Vodafone Park’ta dün akşam oynanması gereken Beşiktaş -Fraport TAV Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Koınuyla ilgili olarak dün maça sadece birkaç saat kala federasyondan yapılan açıklamada; “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park’ta oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

Stada erkenden giriş yapan taraftarlar, erteleme kararı sonrasında dışarı alındı.

‘Acil şifalar dileriz’

Dün Taksim’de yaşanan olayla ilgili olarak kulüplerden de sosyal medya hesapları aracılığıyla peş peşe açıklamalar geldi. Beşiktaş Kulübü, “İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun” paylaşımında bulundu. Fenerbahçe , “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

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‘Geçmiş olsun’

Trabzonspor Kulübü, olayla ilgili, “İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, olay yerinde bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” sözlerine yer verdi. Galatasaray ise, “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” temennisinde bulundu.

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının hakemleri, sahaya çıktıktan sonra içeri girip bir süre sonra stattan ayrıldı.

Hızlı şekilde tahliye edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçı erteleme kararı sonrası Vodafone Park’ta da hareketlilik yaşandı. Bu açıklamayla birlikte, stat amirlerinden güvenliklere talimat verildi ve stat boşaltıldı. Görevli polis memurları ve güvenlik görevlileri stadyumda bulunan taraftarları hızlı ve güvenli bir şekilde stat dışına çıkardı.

Güvenlik güçleri, kısa süre içerisinde statta yer alan futbolseverleri tahliye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezalandırılacaklar

Kulüplerin, karşısında tek yumruk olduğu olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan’ın hesabından, “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, milletimize, İstanbul’umuza geçmiş olsun. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz bu saldırının faillerinin tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun” paylaşımı yapıldı.

Takım, otobüsten inmeden gitti

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, dün akşam saatlerinde maç için stada ulaştı. Ancak Taksim’de yaşanan patlama nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenirken Beşiktaş, kararın alınmasından birkaç dakika sonra stada ulaştı ve ardından kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma geldi ve sonrasında o araç da Dolmabahçe’den ayrıldı.