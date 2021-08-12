Takımların Süper Lig kariyerleri

Süper Lig’in yarın başlayacak 2021-2022 sezonu öncesindeki 63 yıllık geçmişine Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.
1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Bu sezon ligde yer alacak 20 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
- Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Burak Elmas
Teknik direktör: Fatih Terim
Stadı: Türk Telekom (52 bin 223)
Sezon: 64. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)
En kötü derecesi: 11.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
- Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: Vitor Pereira
Stadı: Ülker (47 bin 834)
Sezon: 64. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
- Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi
Teknik direktör: Sergen Yalçın
Stadı: Vodafone Park (42 bin 590)
Sezon: 64. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959’da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.
- Trabzonspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu
Teknik direktör: Abdullah Avcı
Stadı: Medical Park (40 bin 782)
Sezon: 48. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
- İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Kuruluş yılı: 1990/2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Aykut Kocaman
Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)
Sezon: 14. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)
- Altay
Kuruluş yılı: 1913
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Özgür Ekmekçioğlu
Teknik direktör: Mustafa Denizli
Stadı: Bornova Aziz Kocaoğlu (9 bin 138)
Sezon: 42. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 4 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Diyarbakırspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-1 (Diyarbakırspor), 1-8 (Galatasaray)
- Göztepe
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Mehmet Sepil
Teknik direktör: Ünal Karaman
Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)
Sezon: 30. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
- Antalyaspor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Aziz Çetin
Teknik direktör: Ersun Yanal
Stadı: Antalya (32 bin 537)
Sezon: 26. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
- Kayserispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı
Teknik direktör: Yalçın Koşukavak
Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)
Sezon: 26. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig’de yoluna devam etti.
- Çaykur Rizespor
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: Tahir Kıran
Teknik direktör: Bülent Uygun
Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)
Sezon: 21. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)
- Konyaspor
Kuruluş yılı: 1981
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen
Teknik direktör: İlhan Palut
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)
Sezon: 21. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)
- Adana Demirspor
Kuruluş yılı: 1940
Renkleri: Mavi-lacivert
Kulüp başkanı: Murat Sancak
Teknik direktör: Samet Aybaba
Stadı: Yeni Adana (33 bin)
Sezon: 18. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)
- Kasımpaşa
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Turgay Ciner
Teknik direktör: Şenol Can
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)
Sezon: 18. sezonu
En iyi derecesi: 6. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)
- Sivasspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)
Sezon: 16. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)
En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)
- Fatih Karagümrük
Kuruluş yılı: 1926
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Süleyman Hurma
Teknik direktör: Francesco Farioli
Stadı: Atatürk Olimpiyat (76 bin 761)
Sezon: 8. sezonu
En iyi derecesi: 8. (2 kez)
En kötü derecesi: 2 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş ve Kocaelispor)
En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 3-4 (Kasımpaşa)
- Giresunspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Hakan Karaahmet
Teknik direktör: Hakan Keleş
Stadı: Çotanak Spor Kompleksi (22 bin 28)
Sezon: 7. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 3-0 (Samsunspor, Adanaspor, Kayserispor)
En farklı skorlu yenilgileri: 6-2 (Eskişehirspor), 5-1 (Göztepe, Altay), 4-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 2-6 (Eskişehirspor)
- Alanyaspor
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Çağdaş Atan
Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128)
Sezon: 6. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 12. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 5-2 (Çaykur Rizespor), 4-3 (Gaziantepspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü)
- Yeni Malatyaspor
Kuruluş yılı: 1986
Renkleri: Sarı-siyah
Kulüp başkanı: Adil Gevrek
Teknik direktör: İrfan Buz
Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745)
Sezon: 5. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 16.
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 4-0 (Çaykur Rizespor)
En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 16. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig’de yoluna devam etti.
- Gaziantep
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Cevdet Akınal
Teknik direktör: Erol Bulut
Stadı: Kalyon (33 bin 502)
Sezon: 3. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 9.
En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor), 4-0 (Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)
- Hatayspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-beyaz
Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan
Teknik direktör: Ömer Erdoğan
Stadı: Yeni Hatay (25 bin)
Sezon: 2. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En kötü derecesi: 6.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 7-0 (Beşiktaş)