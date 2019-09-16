Takımın yıldızı Nzonzi

Yaz transfer döneminde Aslan’ın orta sahada kadrosuna kattığı isimlerden birisi de İtalyan ekibi Roma’dan 1+1 yıllığına kiralanan Steven Nzonzi oldu.

Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalan Fransız, ortaya koyduğu futbolla da kısa süre içerisinde takımının en istikrarlı isimlerinden biri olacağını kanıtladı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, yüzde 96 başarılı pas ve maç başına attığı 2.8 kilit pas ile Süper Lig’de zirvede yer aldı.

2.3 hava topu, 1.8 top kesme ve 2 top çalma ile Galatasaray’da bu alanlarda ilk 3’te, ligde ise üst sıralarda kendine yer buldu.

Mertcan Polat