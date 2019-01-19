Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, açıklamalarda bulundu.

Özköylü, maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, “İyi bir başlangıç oldu ikinci yarıya. Önemli bir rakibe karşı, ciddi bir rakibe karşı güzel bir galibiyet oldu. Uzun süredir kendi sahamızda oynamıyorduk. Galibiyetle evimize dönmüş olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Devre arasında takımlar lige ısınmakta problem yaşayabiliyorlar bunun için de lige kaldığımız yerden devam edebilmek adına iyi bir galibiyet oldu. Oyuncu arkadaşlarımı canı yürekten tebrik ediyorum. Herkes canla başla mücadele etti. Rakibimiz özellikle ligin ilk 10 haftasını forsa etmiş, bir üst lige çıkacak takımlar arasında en önemli aday gösterilen önemli bir takım. İlk yarı biz daha çok topun gerisine geçip savunma yapmaya çalıştık. İlk yarının son dakikası Muhammed’in dışarıda kalması, sayısal olarak bir kişi eksik kalmamız maalesef konsantrasyon eksikliği oluşturdu ve golü yedik. Bunun haricinde verdiğimiz önemli bir pozisyon hatırlamıyorum. Bu da önemli bizim için. Çok konsantreydik, rakibe agresif çıktık. Takımımız hep en iyiyi hedefliyor, iyi bir hazırlık sürecinden çıktık. Bunun da karşılığını aldık ve lige iyi bir başlangıç yaptık. Boluspor oyuncularını da kutluyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını karşılıksız bırakmayan Osmanlıspor Teknik Direktörü, yeni transferlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yeni transferlerin bizim oyuncu grubumuza göre eksikleri var. Fiziksel olarak iyi bir noktaya gelmeleri lazım ki çatışmaya girebilsinler. İlk yarıyı çok iyi bitirmiş bir takımımız var ve o takımı bozmaya da lüzum yok. Yavaş yavaş yeni transferleri takımın içine katacağız.”