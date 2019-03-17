Takıma 3 gün izin

Ersun Yanal, milli takıma gidecek oyuncuların dışındaki isimlere 3 gün izin verdi. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki salı gününden itibaren eldeki futbolcularıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Ersun Yanal güven tazeledi

Başakşehir maçı sonrası hedef tahtasına koyulan teknik direktör Ersun Yanal’a, Sivasspor galibiyeti ile hem yönetim hem de taraftar sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırı, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu maçı bize taraftar kazandırdı. Onların bize verdiği itici güçle, zoru başardık. Milli ara bize çok iyi gelecek. Bu arada eksiklerimizi daha aza indirmeye çalışacağız” dedi.

Stat bakıma alındı

Milli ara nedeniyle Süper Lig’e verilecek arada Fenerbahçe hem yaralarını saracak hem de tesislerini elden geçirip bakıma alacak. Özellikle Ülker Stadı’nın zemini yeniden elden geçilirken, Samandıra’daki eksikler de giderilecek. Bakıma alınacak çimlerin, önümüzdeki ayın ortasında oynanacak olan 28. hafta maçına yetiştirileceği açıklandı.