Takım kaptanı galibiyeti kardeşiyle kutladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında Sivas Belediyespor'u konuk ettiği maçın seramonisine Kömürspor'un kaptanı Mert Caymaz farkındalık amacıyla sahaya 15 yaşındaki otizm hastası kardeşi Bahadır Caymaz'la çıktı. Kaptan Mert Caymaz'ın bu anlamlı hareketi ise tribünlerden büyük alkış aldı. Diğer yandan iki takım futbolcuları Bahadır Caymaz'a büyük ilgi gösterdi. Zonguldak Kömürspor'un Sivas Belediyespor'u 4-1 mağlup etmesinin ardından ise otizm hastası Bahadır Caymaz sahaya kaptan ağabeyi Mert Caymaz ile inerek oyuncuların sevinç gösterilerine katıldı. Zonguldak Kömürspor'un kaptanı Mert Caymaz, "Arkadaş kendisi benim öz kardeşim olur Bahadır. Benim kardeşimde diğer otizmli arkadaşlar gibi oda bir otizmli. Onlar bizden bir eksik. Onları normal insanlar gibi aramıza almamız gerekiyor. Her zaman onların yanındayız" dedi.