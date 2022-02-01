Takım arkadaşları Greenwood'u takip etmeyi bıraktı
Cristiano Ronaldo, David de Gea, Paul Pogba ve Marcus Rashford, 'tecavüz ve saldırı' nedeniyle tutuklanmasının ardından Instagram'da takım arkadaşı Mason Greenwood'u takip etmeyi bırakan Manchester United'ın ünlü yıldızları arasında.
Mason Greenwood'un takım arkadaşları, genç oyuncunun tecavüz ve saldırı iddialarıyla gözaltında kalırken tepkilerini ortaya koymaya devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, David de Gea, Paul Pogba ve Marcus Rashford Pazar günü tutuklanmasının ardından Greenwood'u sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi kulübü tarafından askıya alındı.