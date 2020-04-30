Taiwan Beer-Yulon Luxgen maçı canlı izle (Play-off final serisi 6. maç)
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) coronavirüs salgını sonrası basketbolda devam eden tek lig olan Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde, Taiwan Beer ve Yulon Luxgen arasındaki play-off final serisinde heyecan son sürat devam ediyor. Taiwan Beer ve Yulon Luxgen arasındaki play-off final serisi 6. maçının canlı yayını haberimizde. Ayrıca Taiwan Beer-Yulon Luxgen maçına misli.com üzerinden canlı bahis yapabilirsiniz.
FIBA ve Eleven Sports corona virüs salgını sonrası basketbolda devam eden tek lig olan Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde, Taiwan Beer ve Yulon Luxgen arasındaki play-off final serisi maçlarını yayınlamak üzere güçlerini birleştirdi. Dünyadaki basketbolseverlere canlı içerik sağlamak amacıyla gerçekleşen iş birliği sonucunda, maçlar FIBA'nın YouTube ve Facebook kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.
Taiwan Beer-Yulon Luxgen (CANLI BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN)
FIBA Medya ve Pazarlama Direktörü Frank Leenders, "Bu, mevcut COVID-19 salgını nedeniyle dünya çapındaki basketbolseverlerin canlı olarak basketbol izlemesi için eşsiz bir fırsat. Dünya şu anda çok zor ve olağan dışı bir zamandan geçiyor ve basketbolseverleri canlı maçlar ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.