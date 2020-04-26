Taiwan Beer - Yulon Luxgen Dinos maçı canlı izle

Taivan Basketbol Ligi'nden canı maç heyecanı yaşanıyor. Taiwan Beer - Yulon Luxgen Dinos maçı canlı izleme detayları haberimizde...

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FIBA ve Eleven Sports korona virüs salgını sonrası basketbolda devam eden tek lig olan Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde, Taiwan Beer ve Yulon Luxgen arasındaki play-off final serisi maçlarını yayınlamak üzere güçlerini birleştirdi. Dünyadaki basketbolseverlere canlı içerik sağlamak amacıyla gerçekleşen iş birliği sonucunda, maçlar FIBA'nın YouTube ve Facebook kanallarında canlı olarak yayınlanacak.





FIBA Medya ve Pazarlama Direktörü Frank Leenders, "Bu, mevcut COVID-19 salgını nedeniyle dünya çapındaki basketbolseverlerin canlı olarak basketbol izlemesi için eşsiz bir fırsat. Dünya şu anda çok zor ve olağan dışı bir zamandan geçiyor ve basketbolseverleri canlı maçlar ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.