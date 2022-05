Tahtalı Run to Sky’da sporcular sınırlarını zorladı

Antalya Kemer’de deniz seviyesinde başlayan ve 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde sona eren Tahtalı Run to Sky’da 18 ülkeden 618 sporcu, yarışmanın her anında ayakta kalarak zorlu parkurlarla finiş çizgisini gördü. 4 farklı ve zorlu parkurda koşulan yarışın sonucunda Tahtalı Ultra Sky, Berg Sky Race, Run to Sky Race ve bu yıl ilk defa eklenen KemeRun yarışları coşkuyla sona erdi.

4 farklı etapta koşulan yarışmada sporcular, gösterdiği mücadeleyle limitleri zorladı. Tahtalı Dağı’nın eteklerinde zorlu coğrafya ve değişen hava koşulları altında koşulan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race’i 21 saat boyunca verdiği mücadelenin ardından ilk sırada bitiren isim Kaan Tuna oldu. 65 kilometre uzunluğa 4300 metre irtifa kazanımına sahip olan Berg Sky Race’de ise birinciliği Aleksandr Strukov göğüsledi. Çıralı sahilinden başlayıp 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nın doruk noktasında tamamlanan 27 kilometrelik Run to Sky yarışında finiş çizgisini ilk gören isim ise Zülfü Karabulut oldu. Aynı zamanda kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı. Bu yıl ilk defa eklenen KemeRun toplamda 12 kilometre mesafe 400 metre irtifa kazanımına sahip KemeRun etabının ilk birincisi olarak da erkeklerde Mustafa Çınar ve Hülya Kıvrak tarihe geçti.

Öte yandan yarışların en genç sporcusu 18 yaşındaki Eren Özmen olurken; en tecrübeli isim ise 75 yaşındaki Peter Simpson oldu.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende; Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Özkaynak ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

4 yarışın erkekler ve kadınlar genel klasman ilk 3’leri şu şekilde:

ULTRA SKY (113 K) ERKEKLER İLK 3

1. Kaan Tuna - 21:42:22 (21 saat 42 dakika 22 saniye)

2. Erkan Yıldız - 25:31:39 (25 saat 31 saniye 39 dakika)

3. Osman Göğebakan - 26:07:28 (26 saat 7 dakika 28 saniye)

ULTRA SKY (113 K) KADINLAR 1’İNCİSİ

Irina Masanova - 21:55:28 (21 saat 55 dakika 28 saniye)

BERG SKY RACE (65 K) ERKEKLER İLK 3

1. Aleksandr Strukov - 09:56:46 (9 saat 56 dakika 46 saniye)

2. Stanislav Frenkel - 09:58:43 (9 saat 58 dakika 43 saniye)

3. Hikmet Karakaya - 10:26:30 (10 saat 26 dakika 30 saniye)

BERG SKY RACE (65 K) KADINLAR 1’İNCİSİ

1. Hacer Uslu - 13.38.58 (13 saat 38 dakika 58 saniye)

TAHTALI RUN TO SKY (27 K) ERKEKLER İLK 3

1. Zülfü Karabulut - 03:41:47 (3 saat 41 dakika 47 saniye)

2. Samet Uysal - 04:08:25 (4 saat 8 dakika 25 saniye)

3. Özgür Tetik - 04:12:46 (4 saat 12 dakika 46 saniye)

TAHTALI RUN TO SKY (27 K) KADINLAR İLK 3

1. Ekaterina Ryazanova - 03:52:56 (3 saat 52 dakika 56 saniye)

2. Nuray Bulut - 04:43:16 (4 saat 43 dakika, 16 saniye)

3. Alisa Prokhorova - 04:59:36 (4 saat 59 dakika 36 saniye)

KEMERUN (12 K) ERKEKLER İLK 3

1. Mustafa Çınar - 00:59:16 (59 dakika 16 saniye)

2. Hasan Akdoğan - 01:00:01 (1 saat 1 saniye)

3. Aykut Kırsay - 01:01:36 (1 saat 1 dakika 36 saniye)

KEMERUN (12 K) KADINLAR İLK 3

1. Hülya Kıvrak - 01:14:52 (1 saat 14 dakika 52 saniye)

2. Cevriye Akkurt - 01:20:52 (1 saat 20 dakika 52 saniye)

3. Cemile Aksu Algan - 01:27:01 (1 saat 27 dakika 1 saniye)

DHA