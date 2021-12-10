Taht savaşında gülen taraf Galatasaray oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun son haftasında Galatasaray , deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip grubu namağlup lider tamamlayarak adını son 16’ya yazdırdı.

Grup aşamalarının en dikkat çeken takımı olan Galatasaray, 4. torbadan katılıp son 16 turuna kalan tek takım oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren 64 takım arasında deplasman golü yemeyen iki takımdan biri olan temsilcimiz bu istatistiğe İspanya devi Real Madrid ile sahip.

Galatasaray'ın Uefa Avrupa Kupası'nda dikkat çeken diğer istatistikleri

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında 12 puan toplayan Galatasaray (3G 3B), Avrupa kupalarında 2009/10'un (13 puan) ardından bu aşamalardaki en yüksek ikinci sayısına ulaştı.

Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.

Bu sezon Avrupa kupaları gruplarında boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen ekipler (Kızılyıldız, Lask)

Galatasaray, 2001/02 (Şampiyonlar Ligi 1. grup) ile birlikte en fazla gole kapama yaptığı grup aşamasını geride bıraktı.