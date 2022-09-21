Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, TFF 2. Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle 6-0’lık Sivas Belediyespor maçına değinen Tam, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Çocuklarıma anlattım neler yapabileceğimizi. İç sahada kendimizi daha güçlü hissediyoruz taraftarımızla bütünleştiğimizde. Tabii ki bu kadar farklı bir skor olabileceğini tahmin etmiyordum. Bu farklı skor bizi çok mutlu etti. Oyuncularımızın özgüven kazanması adına da önemliydi. İhtiyacımız olan bir skordu. Şehrin böyle bir galibiyete çok ihtiyacı olduğunu görmüş olduk. Pozitif atmosfer tabii ki şehirde bir hareketlenmeye de sebep oldu. Biz bir şeyler ürettiğimizde taraftarımızın, şehrin ileri gelenlerinin, bizim yanımızda olacağını zaten biliyorduk, Biz onlara bir şeyler sunmalıydık. Mücadele, pozitif futbol , onlara bu ışığı yaktık. Onlar da bizi destekleyecek. Biz daha fazla çalışacağız daha fazla gelişeceğiz” dedi.

“Türk futbolunda söz sahibi olacaklar”

Tahsin Tam sözlerine şöyle devam etti: “Ben Bursaspor'un yetiştirdiği oyunculara, bu markaya çok güvenen bir insanım. Ben de bu Bursaspor markasının içinde yetişmiş bugünlere gelmiş biriyim. Ne kadar değerli olduklarını, o farkındalığı oluşturmak istiyorduk futbolcularımızda. Kendilerine dönük çünkü çok özel kumaşa sahipler. Çok çalışmak zorundalar, çok çalışacaklar, aşkla işlerine bağlı kalacaklar. Bu markaya değer katacaklar. Onlar için çok büyük bir fırsat. İnşallah hep beraber Bursaspor’u ayağa kaldırmakta bu mücadelede başarılı oluruz. Bundan sonraki maçlarda üzerine koyarak devam edeceğiz. İlk başladığımız günden itibaren her geçen gün değişim gösteriyor oyuncu kardeşlerim daha da gelişerek devam edip Türk futbolunda söz sahibi olacaklar.”

“Biz güçlü bir takımız”

Amed Sportif maçı ile ilgili ise 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: “Amed maçı zor gibi gözüken bir maç. Orada yoğun bir taraftar kitlesine karşı oynayacağız ama bu da bu maç da bizim güçlenmemizi sağlayacak. Bizim seyircimiz her ne kadar oraya yasaktan dolayı gidemeyecek gibi gözükse de biz onları her zaman yanımızda, arkamızda hissediyoruz. Yani onları mutlu edecek mücadeleyi biz orada vereceğiz. Biz güçlü bir takımız. Türkiye'nin en büyük markalarından biriyiz. Mücadele edeceğiz sizler de taraftarımızda bunu görecekler. Biz baskıdan korkmayız, o bizi güçlendirir. Oyuncularımızı da güçlendirecek. Bu baskıyı zaten kaldırmak zorundalar. Çünkü yeteneklerini etkileyen faktörlerden birisidir. Baskıyı iyi yönetebilen, dış etkenleri yönetebilen oyuncular yıldız oyuncular olabiliyor. Onlar için iyi bir tespit olacak.”

“Oyuncularımızın üzerindeki stres azalıyor”

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam son olarak, “Sezon başı söylediğim gibi; biz planımızı kısa, orta ve uzun vadede yaptık. Biz kalmasak bile bizden sonra gelecek arkadaşlarımız üzerine koyarsa hem maddi, hem de manevi olarak parıl parıl yeteneklere sahibiz. Daha kadroda değerlendiremediğimiz oyuncularımız var, onlar da gelecekler. Birkaç sene içerisinde Avrupa'dan çok ciddi teklifler alacak bu kardeşlerimiz. Hazır oyuncu sayımız her gün yükseliyor. Oyuncularımızın üzerindeki stres azalıyor. Aslında karma bir takımız. Alt yapıda bile bir arada oynamamış oyuncularımız. Farklı yaş gruplarından oyuncularla kurulmuş bir kadroyuz. Bütün oyuncularımız birbirine alışıyorlar. Taraftarımızdan güç alıyor oyuncularımız. Sezon başı olacağımızı düşündüğüm yerdeyiz. Fiziksel ve mental olarak yükseliyoruz. Hatta daha farklı yarışlar içerisinde de olabiliriz. Taraftarımızı umarım her zaman sevindiririz" ifadelerini kullandı.

BURSA (İHA)