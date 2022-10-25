Tahsin Tam, ilk 11’de 3 futbolcusundan vazgeçemiyor

TFF 2. Lig’de 10 maçta 11 puan toplayan Bursaspor ’da Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ilk oluşturduğu kadroda vazgeçmediği 3 isim bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Kubilay Sönmez, Abdullah Tazgel ve Ozan İsmail Koç’u her maçın ilk 11’ine direkt yazarak sahaya sürdü. Bu 3’lüden Abdullah Tazgel hiç oyundan da alınmazken (900 dakika), Kubilay Sönmez 780, Ozan İsmail Koç ise 756 dakika sahada kalmayı başardı.

Bu futbolcuları Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş ve Enver Cenk Şahin takip etti.

Barış Yalım / BURSA (İHA)