Spor Toto Süper Lig’de MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek kümede kalan Göztepe’nin yardımcı antrenörü Tahsin Tam, "Çok güçlü camiayız, güçlü hareket ettik, bir bütün olduk." dedi.

Tahsin Tam, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Göztepe’nin hikayelere sahip bir camia olduğunu ve buna yenisini eklediklerini söyledi.

Stresi yüksek, zor bir mücadelenin geride kaldığını kaydeden Tam, "Çok güçlü camiayız, güçlü hareket ettik, bir bütün olduk. Son dakikaya kadar mücadele ettik. Keyifli bir geceydi. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tam, lige veda eden Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor’un da en kısa sürede Süper Lig’e dönmeleri temennisinde bulundu.