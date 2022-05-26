Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe karşılaşmasında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırılan Josef de Souza için yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

Bu sonuçla Süper Lig'in son maçında Konyaspor karşısında görev alamayan Brezilyalı futbolcu yeni sezonun ilk haftasında da görev yapamayacak.

Öte yandan TFF'nin açıklamasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe 'ye verilen 32 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.







