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Tahkim Kurulu'ndan, Beşiktaş'a kötü haber! Josef de Souza...

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının son düdüğünün ardından kırmızı kart gören Josef de Souza bir maç ceza almıştı. Siyah-Beyazlılar bu cezaya itiraz etse de Tahkim Kurulu, Sambacı'nın ceza itirazına yapılan başvuruyu reddettiğini duyurdu. Brezilyalı futbolcu, Başakşehir mücadelesinde görev yapamayacak.

09 Eylül 2022, Cuma 20:06 Son Güncelleme:
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Tahkim Kurulu'ndan, Beşiktaş'a kötü haber! Josef de Souza...

Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasının son düdüğünün ardından bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atlamış ve Siyah-Beyazlı futbolcular Salih Uçan ile Cenk Tosun'a saldırmıştı. Bu saldırı sonrasında da takım kaptanı Josef de Souza saldırganı arkadaşlarının yanından uzaklaştırmıştı.

PFDK, Josef'e gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza vermişti. Kara Kartal kartın haksız olduğu gerekçesiyle Tahkim'e başvurdu fakat Tahkim Kurulu, Sambacı için yapılan itirazı reddettiğini açıkladı.

Böylece tecrübeli oyuncu pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçında görev yapamayacak.




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