Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasının son düdüğünün ardından bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atlamış ve Siyah-Beyazlı futbolcular Salih Uçan ile Cenk Tosun'a saldırmıştı. Bu saldırı sonrasında da takım kaptanı Josef de Souza saldırganı arkadaşlarının yanından uzaklaştırmıştı.

PFDK, Josef'e gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza vermişti. Kara Kartal kartın haksız olduğu gerekçesiyle Tahkim'e başvurdu fakat Tahkim Kurulu, Sambacı için yapılan itirazı reddettiğini açıkladı.

Böylece tecrübeli oyuncu pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçında görev yapamayacak.











