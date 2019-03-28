Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 21.03.2019 tarihli E.2018-2019/789 K.2018-2019/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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NE OLMUŞTU?

3-0 ev sahibi Antalyaspor'un kazandığı maçın 58. dakikasında Sergen Yalçın, Antalyaspor'dan Amilton ile yaşadığı gerginlik sonrası tribüne gönderilmişti.

Alanyaspor 3-0 gerideyken yaşanan bir pozisyonda hakem Zorbay Küçük'e yoğun bir şekilde itiraz eden Sergen Yalçın, hakem tarafından tribüne gönderilmişti. Karar sonrası iyice sinirlenen Yalçın'ı dördüncü hakem ve yardımcıları güçlükle sakinleştirmişti.