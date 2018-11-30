Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Tahkim Kurulu kararları şöyle:

"1. E.2018/365- K.2018/371 EK

Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün, Tahkim Kurulu'nun 29.11.2018 tarihli 2018/365 E. 2018/371 K. sayılı kararına karşı tashihi karar talebi incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; tashihi karar talebinin reddine oybirliği ile,

2. E.2018/372- K.2018/373

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Rıza Ali Naibi ile ilgili PFDK'nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/410 K.2018-2019/443 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Rıza Ali Naibi'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."



