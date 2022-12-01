Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve üyeler toplantı için Çorum’a geldi. Toplantı öncesi stadyumda incelemelerde bulunan Tahkim Kurulu üyelerine Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da eşlik etti.

Şehir stadyumundaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan TFF Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, dünyanın merkezi Çorum’da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tahkim kurulu olarak İlk defa İstanbul’daki tahkim merkezi dışında bir ilde toplantı yapacaklarını vurgulayan Cirit, “Belediye imkanlarıyla böyle bir stadyumun yapılmış olması, birçok ile örnek bir davranıştır. Çorumspor inşallah birinci ligde ve Süper Lig ’de oynama imkânı bulur. Stadyum milli maçları kaldıracak düzeyde ve fiziki imkânları da son derece uygun bir stadyum” dedi.

"SON DERECE YANLIŞ VE YAKIŞIKSIZDIR"

Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine Cirit şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köklü iki kulübün maçında yaşanan hadise hem bizi hem de spor camiasını çok üzmüştür. Türkiye’yi üzmüştür. Spor centilmenliktir, aynı şehrin iki insanının karşı karşıya gelmesi son derece yanlış ve yakışıksızdır”

Tahkim Kurulu üyeleri şehir stadyumundaki incelemelerinin ardından Çorum Valiliği toplantı salonunda kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kurul üyeleri, Türkiye liglerinde mücadele eden futbol takımlarının kurula ulaşan konularıyla ilgili kararlar aldı. (DHA)