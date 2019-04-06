Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, İstanbul'dan 6, Ankara'dan 4, Sakarya, Antalya, İzmir, Konya, Samsun, Ordu, Rize, Kayseri, Bursa ve Yozgat'tan ikişer, diğer illerden birer takım ve yaklaşık 500 sporcu mücadele veriyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz şampiyonada ilk dörde giren sporcuların milli takım kampına alınacağını ifade ederken, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek sporcuları bulmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporcuları bulmayı amaçladıklarını belirten Tahir Yılmaz, "Yaklaşık 3 gün sürecek olan Gençler Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Buradan ilk dörde girecek olan sporcularımız uluslararası şampiyonlar turnuvasına katılacak. Milli takıma gidecek olan sporcularımızı belirlemede burası birinci ayağı Türkiye şampiyonası. Bu şampiyonaya yaklaşık 500 sporcumuz katılıyor. Şampiyonanın arkasından ilk dörde girenler milli takım kampına alınıp 21-22-23 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan uluslararası şampiyonasına katılacaklar. Amacımız; ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek genç sporcuları bulmak" dedi.

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI-SAKARYA,(DHA)