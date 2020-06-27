Tahir Karapınar'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Geçen hafta maça iyi başladık. İlk devre 4 pozisyonumuz vardı. Fenerbahçe zor bir dönemde geçiyor. Kadro yapısı olarak da sıkıntılarımız var. Taraftarlarımızı üzmek istemiyoruz.Bugün de oyuncularım çıkıp aslan gibi mücadele edecekler.

Stopere Gustavo'yu çekmek zorunda kalıyoruz. Bu maç için çok sorun olacağını düşünmüyorum.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Kadroyu gören televizyonu kapar!

Taraftar en azından gençleri görmek istiyor. Bu çocuklar şimdi oynamayacak da ne zaman kendilerini gösterecekler? Yine garip savunma hatalarıyla goller yenecek, yine taraftar üzülecek. Gerçi Fenerbahçe kazansa ne olacak ki? Bırakın gencecik bekler, stoperler oynasın, öyle kaybetsin Fenerbahçe!

Ne '6'da 6'sı hocam? Ne Gustavo'su... Ne Hasan Ali'si, Dirar'ı... Kadroyu gören taraftar maçı zaten izlemez!



