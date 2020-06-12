Fenerbahçe'nin kalan 8 haftasında başında olacak olan Tahir Karapınar, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Asıl işinin altyapı koordinatörlüğü olduğunu belirten Karapınar, tecrübesiyle Fenerbahçe'ye faydalı olmak istediğini dile getirdi.

Başkanımız ince elemiş, sık dokumuş

Ekibin çok iyi bir çalışma yaptığını belirten deneyimli hoca, ''Başkanımız ince elemiş, sık dokumuş. Birçok aday içinden beni seçtiler. Fenerbahçe'de büyük bir değişim olacak. Ben de bu değişimin içinde olmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.



