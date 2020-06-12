Tahir Karapınar'dan son dakika açıklaması: Ali Koç birçok aday içerisinden beni seçti

Son dakika haberi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç'un birçok adayın içerisinden kendisini seçtiğini ifade eden Karapınar, Fenerbahçe'deki değişimin içerisinde olmak istediğini vurguladı.

12 Haziran 2020, Cuma 20:41 Son Güncelleme:
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Tahir Karapınar'dan son dakika açıklaması: Ali Koç birçok aday içerisinden beni seçti

Fenerbahçe'nin kalan 8 haftasında başında olacak olan Tahir Karapınar, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Asıl işinin altyapı koordinatörlüğü olduğunu belirten Karapınar, tecrübesiyle Fenerbahçe'ye faydalı olmak istediğini dile getirdi.

Başkanımız ince elemiş, sık dokumuş

Ekibin çok iyi bir çalışma yaptığını belirten deneyimli hoca, ''Başkanımız ince elemiş, sık dokumuş. Birçok aday içinden beni seçtiler. Fenerbahçe'de büyük bir değişim olacak. Ben de bu değişimin içinde olmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

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