Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Beşiktaş derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Karapınar, üstün oynayan tarafın kendileri olduğunu ancak kırmızı kart ve bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini söyledi.

İşte Tahir Karapınar'ın açıklamaları:

Biz çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İyi de başladık. Önce bastık. Pozisyonlarımız var. Beşiktaş kalecisi iyi toplar çıkardı. Gol atabilirdik, şans da yanımızda değildi. Kırmızı kart pozisyonu var. Verilir, verilmez. Ben Vedat'ın isteyerek yaptığına inanmıyorum. 10 kişi kaldık.

İlk 45 dakika oyunun hakimi bizdik. Top bizdeydi. Biz pozisyon bulduk yine Beşiktaş'ın pozisyonu yok. İkinci yarı başladı yine Beşiktaş'ın pozisyonu yok. İlk geldikleri pozisyon gol oldu. Bu da bizim tecrübesizliğimiz diyelim. Şanssızlığımız diyelim. Bu tür bireysel hatalardan goller yiyoruz. Çok hamlemiz de yok. Yapabileceğimiz hamleleri yaptık fakat mağlup olduk. Centilmence bir maç oldu, Beşiktaş'ı kutluyoruz.

Her maçtan önce biz bunun analizini yapıyoruz. Bu maçta da yaptık. Gökhan'ın ön direğe girdiğini gördük. Ama eksik kalınca orada pozisyonu yedik. Basit goller bunlar, bizim gibi takımların yememesi gereken goller. Artık herkesin önümüzdeki sezona göre hazırlanması gerekiyor. Ona göre bir takım kurulması gerekiyor.