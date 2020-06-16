Tahir Karapınar: Yediğimiz goller yakışmadı

Maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Karapınar, "Bu sezonun kaybedilmemesi adına önemli bir maçtı. Planlarımızı yapmıştık. Önceki maçlarda olduğu gibi, yine bir Trabzonspor maçında basit gol yedik. Takım bunu toparlamak için çok mücadele etti ancak olmadı. Yediğimiz goller, üst seviye takıma yakışmıyor. Artık önümüzdeki seneye hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Deniz Türüç'ün oyundan çıkarken verdiği tepkinin sorulması üzerine Karapınar, "Soyunma odasında takımdan özür diledi. Yanlış yapmış olabiliriz ama biz böyle düşündük. Onu hoş görebiliyoruz, sıkıntı yok." dedi.







