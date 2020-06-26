Tahir Karapınar: Kalan 6 maçta neler yapmamız gerektiğini konuştuk
Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Takımın üstünde ölü toprağı” var diyerek durumu özetleyen Tahir Karapınar, mümkün olduğunca fazla puan toplamaya çalışacaklarını dile getirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Takımın üstünde ölü toprağı” var diyerek durumu özetlemişti.
Karapınar, “Türkiye Kupası’na veda edince hedefsiz kaldık. Kasımpaşa yenilgisi sonrası sürekli, kalan 6 maçta neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Bu süreçte en iyisi için çalışıp mümkün olduğunca fazla puan toplamaya çalışacağız” diye konuştu.