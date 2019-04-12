Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne 26. hafta maçları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne 26. hafta maçlarıyla devam edilecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 26., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ise 30. hafta karşılaşmalarıyla normal sezon tamamlanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde de 27. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Yarın:

13.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Sinan Erdem)

15.15 Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

14 Nisan Pazar:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Banvit (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Cebeci)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Servet Tazegül)

13.00 Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)

13.00 BOTAŞ-Kırçiçeği Bodrum (Ankara)

13.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)

13.00 Beşiktaş-Gündoğdu Adana Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Antakya)

16.00 Fenerbahçe-Çukurova Basketbol (Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Edirnespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

17.00 Artvin Belediyespor-Petkimspor (Çoruh Üniversitesi)

18.30 Semt77 Yalova Belediyespor-Düzce Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi)

16.00 Karesispor-Konyaspor (Kurtdereli)

16.00 Ankara DSİ-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Bursaspor-Bandırma Kırmızı (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Finalspor (Akhisar Belediye)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 A Koleji-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Durugöl Recep Kara)

14.00 İstanbulgücü-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Caferağa)

14.00 Mersin Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi (Mersin Üniversitesi)

14.00 Çankaya Üniversitesi-Urla Belediyespor (Arı Koleji Olimpik)

Yarın:

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Edremit)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray Gelişim (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Yalova VİP Gençlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Yalova 90. Yıl)

AA