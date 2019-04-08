Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde milli maçlardan dolayı ertelenen 19. hafta mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.15 Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

10 Nisan Çarşamba:

18.00 Banvit-Bahçeşehir Koleji (Banvit Kara Ali Acar)

18.00 Türk Telekom-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.15 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)

11 Nisan Perşembe:

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci)

AA