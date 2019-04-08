Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçları oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde milli maçlardan dolayı ertelenen 19. hafta mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

08 Nisan 2019, Pazartesi 13:26 Son Güncelleme:
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçları oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde milli maçlardan dolayı ertelenen 19. hafta mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.15 Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

10 Nisan Çarşamba:

18.00 Banvit-Bahçeşehir Koleji (Banvit Kara Ali Acar)

18.00 Türk Telekom-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.15 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)

11 Nisan Perşembe:

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci)

AA

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