Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincioğlu All-Star 2019, bugün İstanbul’da yapılacak. Bu sene 16. kez düzenlenecek All-Star’da Asya ile Avrupa karmaları gösteri maçında karşı karşıya gelecek.

Basketbolseverler, gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak.

‘Yılın en hızlı bebeği’

All-Star’da şarkıcı Edis, basketbolseverlere mini bir konser verecek. Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıkacağı All-Star maçını kadın hakemler üçlüsü; Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik yönetecek.

Organizasyon kapsamında yapılacak etkinliklerden en dikkati çeken ise “Yılın En Hızlı Bebeği”nin seçilmesi olacak. “Emekleme Yarışı” etkinliğinde 6-15 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verecek.

AVRUPA KARMASI

Moerman, Doğuş (A.Efes), Preldzic (Bahçeşehir), Kartal (Daçka), Semih (İst.BŞB.),

Yedekler: Beaubois (A.Efes), Williams (Arel B.Çekmece), Colom (Bahçeşehir), Rich, Benzing (Beşiktaş), Harrison, Göksenin (G.Saray) COACH: Ergin Ataman (A.Efes)

ASYA KARMASI

Alp Karahan (Sakarya), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (F.Bahçe), Marei (Pınar KSK), Gabriel (T.Telekom),

Yedekler: Cevher (Afyon), Lauvergne, Guduric (F.Bahçe), McKissic (Gaziantep), Berk (KSK) Berkan (TOFAŞ), Landesberg (T.Telekom) COACH: Burak Gören (T.Telekom)

Smaç Yarışması

Zach Auguste (Galatasaray), Shaq McKissic (Gaziantep), Chris Evans (Pınar KSK) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom).

LeasePlan Yetenek Yarışması

Şehmuz Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Daçka), Emir Gökalp (G.Saray), Berke Aygündüz (Pınar KSK), Yunus Emre Sonsırma (T.Telekom).

ING Bank 3 Sayı Yarışması

Beaubois (A. Efes), Rautins (Bahçeşehir), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş SJ), Guduric (F.Bahçe Beko), Harrison (G.Saray), Yiğit Arslan (Tofaş), Landesberg (T.Telekom).