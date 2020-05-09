Tahin ve pekmez, ayrı ayrı da kullanılabilmekle beraber, bir araya gelince de adeta bir sağlık ve lezzet deposu oluyor. Birçok tarife de ev sahipliği yapan tahin pekmezin içerisinde bulunan susam yağı ve üzüm tam anlamıyla şifa kaynağı.

Tahin pekmezin faydaları nelerdir?

Susam yağından elde edilmekte olan tahin, başlı başına çok faydalı bir besindir. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini içerisinde yüksek miktarda barındırdığından ötürü, yapılan diyetlerde bilinçli olarak kullanıldığı takdirde, bedenimizin ihtiyaç duyduğu yağı doğal yollardan karşılayabilmek için çok uygundur. Doymamış yağ oranı yüksek olduğundan kalp ve damar sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca beyin hücrelerine olan faydalı etkisi de tartışılmaz. Unutkanlıkla ilgili olan birçok probleminize tahin pekmezle çare bulabilirsiniz. Alzheimer gibi hastalıklar için çok şifalıdır.

Yüksek miktarda protein içeren tahin, kaslar için çok faydalıdır, özellikle sporcular spordan sonra kas sağlığını korumak için, kontrollü olarak tahin tüketmektedirler. Sindirim sistemini düzenleyici faydası da bulunmaktadır. Antioksidan olması sebebiyle, cilt ve saçı besler, parlatır ve güçlendirir.

Dut, keçiboynuzu, incir veya üzümden elde edilen pekmez tam bir B1, B2, B3 vitamin kaynağıdır. Magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyum yönlerinden oldukça zengin olan pekmez, özellikle hamileler için oldukça sağlıklı bir besindir. Hamilelerin bu dönemde, en çok ihtiyaç duyacağı magnezyum ve kalsiyumu, doğal yollardan karşılamalarını sağlar. İçerdiği vitaminler sayesinde, kanı temizler ve kan dolaşımını düzenler. Yüksek oranda enerji barındırır. Özellikle kansızlık problemi çeken kişiler günde birkaç tatlı kaşığı tahin pekmez tüketirlerse, gereken miktarda demiri rahatlıkla vücutlarına alabilirler. Demir eksikliğinde yaşanan baş dönmesi, tansiyon düşmesi, yorgunluk gibi belirtileri ortadan kaldırır.

Tahin ve pekmezin bir araya geldiği birçok lezzetli tarif bulunmaktadır. Günümüzde tahin ve pekmezi içinde barındıran birçok tatlılar, kurabiyeler mevcut. Sadece ekmeğe sürüp yenerek bile, vücudunuz için gereken vitamini sağlamanız mümkündür.

Tahin pekmez kilo almak için veya cinsellikte kullanılır mı?

Özellikle, kan yapıcı ve kilo aldırıcı bir besin olarak tüketilmekte olan tahin pekmez, özelikle çocuklar için çok faydalıdır. Çocuğunun kilo alamamasından yakınan ebeveynler, her gün 1-2 tatlı kaşığı pekmezle, çocuklarının demir eksikliğini giderebilirler. Ayrıca, yüksek oranda yağ ve şeker içerdiğinden kontrollü kullanımı ile kilo almak gayet mümkündür. Ancak, tahin pekmez diyetlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Diyet sırasında, vücut ihtiyacı olan yağ ve şekeri tahin pekmez ile kolaylıkla ve doğal yollardan gidermiş olur. Ancak, bu konuda bir uzmandan yardım almak gerekebilir. Kilo alımı veya verimi sırasında tüketmeniz gereken günlük miktara bir uzmanın karar vermesi, vücudunuzda ani kilo alıp verme riskini ortadan kaldırır. 100 gr tahin, yaklaşık 600 kaloridir.

Alınacak olan tahin ve pekmezin 0 doğal olması çok önemlidir. İçerisinde katkı maddeleri ve koruyucu olmayan tahin pekmez, vücudunuz için gereken birçok vitamin ve minerali karşılamanıza yardımcı olacaktır.

Çok uzun yıllardır, tahin pekmez cinsellikte de kullanılan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerdiği yüksek oranda şeker enerji verirken, susam ise gençlik aşısı olarak adlandırılır. Cinsellikle ilgili hormonları canlandırmaya ve güçlendirmeye yarayan tahin pekmez ikilisini tüketerek, cinsel hayatınıza canlılık katabilirsiniz. Özellikle kış aylarında, içerdiği kalori sayesinde vücut ısısını yükseltmesiyle de bilinir. Düzenli tahin pekmez tüketimi kemik gelişimini destekler.

Eski zamanlardan beri doğal bir afrodizyak olarak bilinen tahin pekmez, ilaçların olmadığı dönemlerde bile birçok çiftin sorununa çare olmuştur. Cinsel performansı arttırmakla beraber, hamileler ve bebek için de oldukça gereklidir. Cinsel gücü arttırmakla beraber, sperm sayısını arttırıyor olduğu çeşitli doktorlar ve testler sayesinde ispat edilmiştir.

Tahin pekmezin kullanım oranı, genellikle yüzde 25 tahin, yüzde 75 pekmez olarak ayarlanmalıdır. Günde 1 yemek kaşığı kadar pekmezi bir süre tükettikten sonra, vücudunuzda ortaya çıkacak olan olumlu değişimleri, siz de kendiniz gözlemleyebilirsiniz.