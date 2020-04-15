Tahin pekmez, kahvaltıların ayrılmaz ikilisi olarak birçok sofraları süslüyor. Annelerin çocuklarına zorla yedirmeye çalıştığı tahin pekmezin besin değerlerini biliyor musunuz? Tahin-pekmez kaç kaloridir ve günlük ne kadar tüketmeniz gerektiğini bu yazıda bulabilirsiniz.

Tahin pekmez karışım oranı nedir?

Tahinin tek başına tüketilmesi ağır geldiği için genellikle pekmezle karıştırılır. Bu karışımın oranı kişiden kişiye değişiyor. Bu karışımı sevenler kendi damak tatlarına göre oranı ayarladıkları, kesin bir oran söylenemiyor.

Genel olarak tahin-pekmez karışımının %25’i tahin, %75’i de pekmez olarak ayarlanıyor. Buna göre bir ölçek tahin, 3 ölçek pekmez şeklinde ayarlama yapabilirsiniz.

Tahin-pekmez karışımını çocuklara yedirecekseniz, daha tatlı hal alması için bir ölçek tahin, iki ölçek pekmez olarak ayarlayabilirsiniz.

Tahin pekmezin faydaları nelerdir?

Tahin susamdan, pekmez de üzüm veya duttan yapıldığı için son derece sağlıklı besinlerdir. Doğru miktarda tüketildiğinde vücut için çok faydalıdırlar.

Tahinin faydaları; Tahin, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini içeriyor. Doymamış türden olan bu yağlar kalp sağlığı için çok etkilidirler. Ayrıca beyin hücrelerinin iyileşmesini ve korunmasını sağlarlar.

Tahinde yüksek oranda protein bulunur. Protein, kas gelişimi açısından çok etkilidir. Sindirim sistemine da yararlıdır. Sindirim dostudur ve düzene sokar. Antioksidan etkisi sayesinde, saç köklerini besleyerek, sağlıklı saçların çıkmasını sağlar.

Pekmezin faydaları; Pekmez, vitamin deposudur. B1, B2, B3 vitaminlerini bulundurur. Magnezyum, demir, kalsiyum ve potasyum yönünden de zengindir. Enerji kaynağıdır. Kanı temizleyip, dolaşım sisteminin düzenli çalışmasına yardımcıdır. Yüksek oranda demir içermesinden dolayı kansızlığa karşı güçlü bir yardımcıdır.

Tahin pekmezin çocuklara faydaları

Gelişim döneminde, özellikle okul çağındaki çocuklara enerji çok gereklidir. Bunu da en doğal halde, tahin ve pekmezden sağlayabilirsiniz. Pekmez, içeriğinde yüksek oranda demir ve kalsiyum bulundurduğu, hem kansızlığı önlemede hem de kemik gelişimini sağlamada etkilidir. Yüksek oranda enerji sağladığı için çocuklara okul saatlerinde dinçlik verir.

Tahin, bağışıklık sisteminin gelişmesine olumlu etkide bulunuyor. Çocukların hastalıklara karşı direnç sağlamalarında etkilidir.

Tahin pekmezin besin değerleri

Tahin-pekmez, yüksek oranda şeker ve yağ içerir. Bu nedenle diyet veya kilo kontrolü sağlamaya çalışıyorsanız tüketirken çok dikkatli olmalısınız. Günlük kalori diyetinizi dikkate alarak tüketebilirsiniz. Kilo almak istiyorsanız, aşırıya kaçmamak şekilde tüketebilirsiniz.

100 gram tahin-pekmez; 43 gram karbonhidrat, 5,4 gram lif, 10,1 gram protein, 23,2 gram yağ içeriyor.

100 gram tahin-pekmez yediğinizde günlük protein ihtiyacınızın %20,2’sini, yağ ihtiyacınızın %35,7’sini karbonhidrat ihtiyacınızın ,3’ünü karşılıyorsunuz.

Tahin-pekmez, besin tablosundaki besinlerden; %20 daha fazla kalori, %43 daha fazla protein, %95 daha fazla karbonhidrat, 6 daha fazla yağ içeriyor. Yüksek oranda karbonhidrat ve yağ içerdiğinden dolayı aşırı tüketiminde kilo problemini ortaya çıkarabilir. Bu nedenle günlük ihtiyacınız doğrultusunda tüketmeye özen göstermelisiniz.

Tahin pekmezin kalori değeri

100 gram tahin-pekmez 437 kcal içeriyor. Bir yemek kaşığı tahin-pekmezde (15 gram) bile 66 kalori bulunuyor. Bu kalorinin %49’unu içinde bulunan yağdan alıyor. Bunun için tahin-pekmez tüketimi kadar hareketli bir yaşam tarzı sürmeye de dikkat etmelisiniz.